Twee minderjarige meisjes dood in woning gevonden na verdachte brand

De brandweer heeft in een woning in het Belgische Soumagne in de provincie Luik vrijdagochtend na een melding van een woningbrand op de eerste etage van de woning twee overleden meisjes aangetroffen. Dit melden de Belgische media vrijdag.

Melding brand

Om even voor 10.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van de woningbrand binnen. Na aankomst van de brandweer troffen zij de twee levenloze lichamen van de zusjes van 8 en 11 jaar aan. Volgens de Belgische media zou de brand niet de oorzaak van hun dood zijn.

Vader zwaargewond naar ziekenhuis

De vader van de kinderen, die ook in de woning was, is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten zou de brand zijn aangestoken. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de brand en de dood van de twee meisjes.