Een zware truck over een gammele houten brug dat is vragen om moeilijkheden

Bij sommige acties weet je van te voren: dat gaat nooit goed. De actie in de volgende video gemaakt ergens in Indonesië is er één in die categorie.

Men neme een zware vrachtwagentruck, een gammele houten brug, een best wel dappere chauffeur en wat omstanders die aanwijzingen geven. In de video is te zien dat de brug het zoals verwacht begeeft. De truck stort een stuk omlaag maar blijft toch halverwege nog even hangen.

Chauffeur ongedeerd

Dit geeft de chauffeur, die er nu toch ook wel van overtuigd is dat dit niet zo een goed plan was, de tijd om aan de rechterkant van de cabine uit te stappen. En die actie had ook geen seconde langer moeten duren want vervolgens stort de vrachtwagen helemaal naar beneden en weet de chauffeur zich vast te klampen aan een klein gedeelte van de brug die dan nog overeind staat.