'Hackers probeerde eletriciteitsnet VS binnen te dringen'

Bij een Amerikaanse energieleverancier in de staat Vermont is software aangetroffen die mogelijk afkomstig is van Russische hackers. Dit meldt de NOS.

De regering van Amerika vreest dat men heeft geprobeerd toegang te krijgen tot het elektriciteitsnetwerk in het land. De software werd aangetroffen op een laptop die nog niet was aangesloten op het netwerk van de energieleverancier. Hierdoor kon het zich niet verspreiden. Het bedrijf heeft direct melding gemaakt van de vondst.

Volgens Amerikaanse functionarissen is de software mogelijk afkomstig van de Russische hackers die eerder de verkiezingen in de VS wilde manipuleren. Senator Patrick Leahy van Vermont zegt het incident niet licht op te vatten. ‘Dit is een dreigement tegen onze staat. Hackers proberen ons elektriciteitsnet te ontmantelen, midden in de winter.’