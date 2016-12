Geestelijk vader Bambi overleden

In Los Angeles is op 106-jarige leeftijd de geestelijk vader van Disney-figuur Bambi overleden. De Chinees-Amerikaanse tekenaar Tyrus Wong overleed in het bijzijn van zijn dochters Kim, Kay en Tai-Ling. Dit melden verschillende media.

Wong werd geboren in China en emigreerde op zijn negende met zijn vader naar de Verenigde Staten. In 1938 begon hij zijn carrière als tekenaar. In het begin maakte hij sketches voor tekenfilms van Mickey Mouse. Nadat hij hoorde over plannen om een tekenfilm te maken met een hert, maakte Wong tekeningen die de inspiratie vormde voor de in 1942 uitgebrachte tekenfilmklassieker Bambi.

Niet veel later maakte Wong de overstap van Walt Disney naar Warner Bros. Daarnaast maakte Wong tekeningen voor kerstkaarten van Hallmarkt. In een persbericht laat het Walt Disney Museum weten diep geraakt te zijn door het overlijden van Wong.