'Spooktrein' vertrekt zonder machinist in België

In België is maandagochtend een trein vertrokken zonder machinist. De trein vertrok rond 5.00 uur vanaf een rangeerterrein in Vorst zonder machinist of begeleider.

De trein is pas na 500 meter ontspoord en stond in een hoek van 45 graden op de sporen, zo meldt Het Nieuwsblad. Gelukkig waren er geen passagiers aan boord en liep de trein al vrij snel uit het spoor waardoor een ramp werd afgewend. Een tweede treinstel kwam zelf tot stilstand omdat van deze trein de noodrem wel in werking trad.

Het is nog onduidelijk waardoor de treinen, van het treintype Desiro van fabrikant Siemens, vanuit zichzelf konden gaan rijden. De Waalse spoorwegvakbond CGSP heeft een onderzoek ingesteld. De Desiro heeft de reputatie van “ramptrein”. In 2015 verloor een treinstel op de lijn Antwerpen-Oostende in Lokeren zijn drie laatste rijtuigen tijdens het rijden. Volgens de krant zijn er met dit type treinen al veel technische problemen geweest.