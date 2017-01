'In Duitsland opgepakte Syrische asielzoeker plande aanslag in Nederland'

Speciale eenheden van de politie hebben afgelopen zaterdag een 38-jarige Syrische asielzoeker aangehouden in het Duitse Saarbrücken die plannen maakte om een aanslag te plegen in onder ander Nederland. Dit heeft de Duitse politie maandagavond bekendgemaakt.

Contact met IS

De verdachte zou contact onderhouden met de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en om financiële steun hebben verzocht voor zijn plannen voor aanslagen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België.

De Syrische man moest zich maandag voor de rechtbank verantwoorden na zijn arrestatie afgelopen zaterdag op verzoek van de officier van justitie van Saarbrücken. Hij wordt in voorlopige hechtenis gehouden in de gevangenis in Saarbrücken.

Met explosieven geprepareerde auto's

Nadat de veiligheidsdiensten de lokale politie op de hoogte hadden gebracht van de verdachte kon de verdachte in de nacht van vrijdag op zaterdag om 04.00 uur in de woning waar hij verbleef worden gearresteerd. In de woning werd bewijsmateriaal veiliggesteld. De man zou plannen hebben gemaakt om met explosieven geprepareerde auto's aanslagen te plegen.