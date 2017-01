'Identiteit dader aanslag Istanboel bekend'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft in een interview met persbureau Anadolu laten weten dat de identiteit van de schutter die tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen doodde in Reina nu bekend is.

De dader van de aanslag in Istanboel is nog steeds op de vlucht. De jacht op de dader gaat door. Dit melden verschillende media woensdag.

In de nieuwjaarsnacht werden 39 gedood en raakten er 70 gewond. De autoriteiten willen nog niet zeggen om wie het gaat. In verband met de aanslag heeft de politie 20 personen gearresteerd. Onder de personen die nog vastzitten, zijn vijf vermoedelijke leden van Islamitische Staat. Dinsdag ontstond er in de Turkse media veel ophef over een mogelijke dader uit Kirgizië, maar de man bleek over een sluitend alibi te beschikken.