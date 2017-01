Onbekenden metselen voordeur bewoner dicht

In het Duitse Mainhausen vlakbij de Duitse stad Frankfurt am Main stond een man vreemd op te kijken toen zijn voordeur bleek te zijn dichtgemetseld.

De man wilde vanochtend vroeg naar zijn werk gaan. Maar toen hij de voordeur probeerde te openen bleek een in de nacht gemetselde bakstenen muur de uitgang te blokkeren. Volgens de politie tegenover het Duitse Hessenschau hebben onbekenden in alle stilte de voordeur van het slachtoffer dicht gemetseld. Van de dader(s) ontbreekt nog ieder spoor.

De politie gaat er van uit dat het bouwwerk door meerdere daders is gemaakt. Waarom de deur werd dichtgemaakt is vooralsnog een raadsel. "Een grap of een ruzie'', aldus de politie. De politie gaat wel op zoek naar de dader(s) omdat door het bouwwerk schade is ontstaan aan de ingang van de voordeur. De politie is ervan overtuigd dat ze daders te pakken zullen krijgen. "Dit is het klassieke verhaal waarmee iemand uitpakt aan de bar. En dan belandt hij heel snel bij ons".