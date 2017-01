Twee doden en vijf gewonden bij aanslag in Izmir

Een drietal terroristen zijn er in geslaagd om een bomauto tot ontploffing te brengen voor het gerechtsgebouw in het Turkse Izmir. Een tweede bomauto is door de politie gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Nog voor de eerste bomauto tot ontploffing kwam, wist de politie twee terroristen uit te schakelen. De derde wist te ontkomen.