Verdachte schietpartij Florida is Irak-veteraan

De verdachte van de schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale in Florida is waarschijnlijk een veteraan die in Irak gediend heeft.

Het gaat om de 26-jarige Esteban Santiago. De Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI heeft bevestigd dat de man kampte met ernstige psychische problemen. Dit schrijft onder meer de NOS zaterdag. Santiago werd vrijdagavond opgepakt nadat hij op de luchthaven vijf mensen had doodgeschoten en acht mensen had verwond. Hij arriveerde op de luchthaven met een vlucht uit Alaska en begon plotseling in de bagagehal te schieten.

De man droeg een militair identiteitsbewijs bij zich. Hij is een Irak-veteraan en een voormalig reservist. In november waarschuwde hij de FBI dat hij aan waandenkbeelden leed. Hij vertelde dat hij stemmen hoorde van de CIA die hem aanzetten tot het bekijken van video's van Islamitische Staat. Nadat Santiago in 2010 een jaar als militair in Irak had gediend, kampte hij ook al met psychische problemen. Toen ging het om symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).