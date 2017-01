Oude man (63) op oude fiets zet jonge atleten te kijk bij beklimming

Recordpoging

Axel Carion en Andreas Fabricius waren al enkele dagen onderweg met hun monsterrit van 11.000 km. Met deze recordpoging willen ze geld inzamelen voor de brandweer in Zuid-Amerika. Het tweetal moet daarvoor in 58 dagen van Cartagena, in Colombia, naar Ushuaia in Argentinië fietsen.

Dat betekent gemiddeld ongeveer 190 km per dag en dan niet alleen over vlakke wegen zoals uit de volgende beelden blijkt. Het stukje weg, waar de 63-jarige man uit Dabeiba de twee 'helemaal aan gort reed', gaat tot een hoogte van 2.000 meter met beklimmingen tot 15%.