Belgische kernreactor onverwacht uitgevallen: één zwaargewonde

De reactor viel stil door een 'onregelmatigheid' in de verbinding tussen de centrale ne het hoogspanningsnet. Hierdoor kon stoom ontsnappen, die ook in de machinekamer terechtkwam. In de machinekamer was op dat moment een werknemer van een onderaannemer aanwezig. De man raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar, zo heeft de woordvoerder van uitbater Engie-Electrabel aan de Belgische krant De Morgen laten weten.

Niet-nucleaire gedeelte

De stoomontsnapping ontstond in de machinezaal van de reactor. Dat is het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Vorig jaar kampte de Belgische kerncentrale ook al meermalen met problemen in de reactoren. Toen kwamen reactor 1 en 3 een paar keer stil te liggen.

Centrale vlakbij Nederlandse grens

De centrale ligt ten noorden van Antwerpen, vlak bij de Nederlandse grens. Nederlandse gemeenten in de omgeving maken zich zorgen. Zij willen dat de kerncentrale zo snel mogelijk gesloten wordt. In principe blijven de reactoren tot 2025 in werking.