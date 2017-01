Kremlin: 'geen compromitterende dossiers over Donald Trump', berichten zijn 'verzinsels'

Dinsdagnacht verschenen hierover berichten, maar dat zouden volgens Rusland 'verzinsels' zijn om de Amerikaans-Russische betrekkingen schade toe te brengen. CNN kwam dinsdagavond laat met het nieuws dat Russische spionnen documenten in handen zouden hebben, waarin belastende feiten zouden staan over persoonlijke en financiële zaken van Trump. Dit melden onder meer De Morgen en de Volkskrant.

Men zou de informatie hebben ontdekt tijdens het onderzoek naar de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door de Russen, zo hebben bronnen van de Amerikaanse inlichtingendiensten laten weten. Een voormalig lid van de Britse inlichtingendienst die als geloofwaardig wordt beschouwd, heeft de informatie verzameld. Het onderzoek ligt nu bij de FBI, zo laat CNN weten.

In de belastende informatie zou het onder meer gaan over Trumps seksuele uitspattingen in Moskou, het feit dat Trump al jarenlang informatie krijgt van Russische bronnen en dat er onder andere een geheime ontmoeting plaatsvond tussen Trumps advocaat Michael Cohen en afgevaardigden van het Kremlin in augustus 2016, aldus de Volkskrant. Of deze beweringen waar zijn, wordt nu onderzocht.