'Maddo' rijdt met crossmotor als ware surfheld over de hoogste golven

Geprepareerde crossmotor

Na wat testen met zijn geprepareerde crossmotor, waarbij het achterwiel werd voorzien van een aantal schoepen, werd zijn nieuwe droom werkelijkheid. Het bleek dus toch mogelijk om met een motor over het water te rijden, of is het nou varen of skiën? Nadat hij het truukje onder de knie had ging hij naar Tahiti waar de hoge golven normaal door surfers met surfplanken worden getrotseerd.

Hoge golven

Het leverde een video op met spectaculaire beelden. Eerst de aanloop er naar toe over normaal vlak water en vervolgens tussen het geweld van golven van meer dan 10 meter hoogte.