Koenders roept VN op tot daden

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag tijdens een debat in de VN Veiligheidsraad in New York de nieuwe secretaris-generaal van de VN, António Guterres, en de VN lidstaten opgeroepen tot daden. ‘De tijd van analyseren is voorbij, we weten wat ons te doen staat. Het is tijd om tot actie over te gaan en uit te voeren wat in voorgaande jaren is afgesproken’, constateert de minister.

Crisis in Syrië

Voor het debat sprak Koenders persoonlijk met Guterres over onder meer de crisis in Syrië en de noodzaak het conflict bovenaan op de agenda van de internationale gemeenschap te houden. Dat is waarvoor Nederland het met Italië gedeelde lidmaatschap in de VN Veiligheidsraad wil gebruiken. Ook het aanstaande vredesoverleg in Astana kwam in dit gesprek aan de orde.

Koenders was tijdens het debat kritisch over de doelmatigheid van de VN. ‘De VN moet terug naar de kern, namelijk het voorkomen van conflicten en het handhaven van vrede. Alleen zo kan de VN een rol van betekenis spelen in het oplossen van de vele crises in de wereld.

Om dat te bereiken moeten allereerst de verschillende VN-organen beter op elkaar afgestemd worden. Ook moet de VN eerder optreden, voordat een gespannen situatie escaleert tot een gewelddadig conflict, en moet de VN actiever landen bezoeken en alert zijn op vroege signalen van instabiliteit.’

Fototentoonstelling

De minister is naar New York afgereisd om aanwezig te zijn bij het eerste optreden van nieuwe secretaris-generaal in de Veiligheidsraad. Ter ere van de samenwerking met Italië, van wie Nederland in 2018 het lidmaatschap van de Veiligheidsraad overneemt, opende Koenders maandag een fototentoonstelling over de samenwerking tussen beide landen op het gebied van onder meer migratie, vredesoperaties, cultuur en klimaatverandering. Met zijn Italiaanse ambtgenoot Angelino Alfano sprak Koenders over de problemen rond mensensmokkel en de rol van de VN.

Volgens Koenders kan ons land in de Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen. ‘Als klein land kan Nederland zich niet isoleren van de ontwikkelingen om ons heen. Daarom zetten we in op versterking en vergroting van onze invloed binnen internationale organisaties, de VN en de Veiligheidsraad voorop.

2017 jaar van vrede

De secretaris-generaal kan op Nederland rekenen in zijn oproep om van 2017 een jaar voor de vrede te maken. Dat heb ik hem ook meegegeven in ons persoonlijke gesprek. Nederland zal actief de prioriteiten van de nieuwe secretaris-generaal op het gebied van conflictpreventie en vredesopbouw steunen’, aldus Koenders.

Nederland zal zich als lid van de Veiligheidsraad in 2018 inzetten voor meer aandacht voor conflictpreventie, verbetering van VN-vredesoperaties, betere bescherming van burgers tijdens en na een conflict, toegang tot humanitaire hulp en veiligheid van hulpverleners, het tegengaan van straffeloosheid en aandacht voor klimaatsverandering en de impact daarvan op internationale veiligheid.