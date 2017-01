Huiszoekingen in Molenbeek leveren niets op

De zoekingen vonden plaats rond de Delaunoystraat in Molenbeek. De straat werd afgezet door gemaskerde politieagenten. Het Parket van Brussel liet later die avond weten dat de zoekingen niets hebben opgeleverd.

Het is niet de eerste keer dat in die Molenbeekse wijk huiszoekingen worden gevoerd in het kader van terreuronderzoek. Na de aanslagen in Parijs, van november 2015, werden daar al verschillende huiszoekingen gehouden.