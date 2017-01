'Anis Amri verbleef ook regelmatig in België'

Anis Amri, de man die op 19 december een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, zou in de maanden voor de aanslag meerdere keren van Duitsland naar België zijn gereisd waar een “sterke islamitische scene is”. Dit staat volgens Die Welt am Sonntag in een tussentijdse rapportage van de onderzoekers.

Er is ook onderzoek gedaan naar de persoon Amri. In zijn geboorteland Tunesië was hij bij de politie bekend als drugsdealer. Ook in Belijn zou Amri in drugs hebben gehandeld. Naast het verkopen van drugs, gebruikte Amri zelf ook regelmatig xtc en cocaïne. De onderzoeker bekijken of Amri onder invloed was van drugs ten tijden van de aanslag in Berlijn.

Na zijn vlucht liep Anis Amri tegen de lamp tijdens een controle in het Italiaanse Seto San Giovanni. Hier werd hij doodgeschoten door de politie. Volgens het rapport is nog niet helemaal duidelijk waar welke route Amri heeft afgelegd na de aanslag en de confrontatie met de politie in Italië. Vast staat dat hij twee dagen na de aanslag is gezien op het station in Nijmegen en Amsterdam. Hier nam hij de trein naar Brussel-Noord. Hier zou hij twee uur zijn geweest. Hoe hij verder is gereisd is niet duidelijk.