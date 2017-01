Boeing 747 van de Turkse maatschappij stort neer op dorp

In Bisjkek zijn bij een vliegramp zeker 37 mensen omgekomen toen een vliegtuig in de problemen op huizen is terechtgekomen.

Het toestel, een Boeing 747 van de Turkse maatschappij ACT in Kirgizië, was onderweg van Hongkong naar Bisjkek toen het door vermoedelijk het slechte weer in de problemen kwam. Het toestel stortte neer op huizen in de buurt van de hoofdstad Bisjkek.

Onder de doden zijn zowel de inzittenden van het toestel als bewoners van de getroffen huizen. Onder de doden en gewonden zijn veel kinderen. Over de exacte oorzaak van de crash is nog weinig bekend.