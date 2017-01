Europarlementariër wil Europese commissie voor onderzoek aanslagen

Fractieleider Manafred Weber van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement wil dat er een onderzoekscommissie komt, die de terrroristische aanslagen in Parijs, Brussel en Berlijn gaat onderzoeken. Dat zegt Weber in de Franstalige krant Le Soir.