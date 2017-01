Drie agenten dronken uit café geplukt door collega-agenten

De drie agenten grepen de grote controle aan om zelf maar eens aan de zwier te gaan in café The Black Horse in Schaarbeek. Gewapend en in uniform werden de drinkende agenten door bezoekers van het café gespot. Een van de klanten zag een van de agenten dronken worden en waarschuwde de politie. Die rukte naar het café uit. Volgens de krant Het Laatste Nieuws probeerde één van de drinkende agenten bij aankost van zijn nuchtere collega's nog de benen te nemen, maar dat mislukte.

Na enkele testen te hebben afgelegd in het ziekenhuis, werden de agenten vastgezet om te ontnuchteren. Politie-commissaris Christian De Coninck neemt de zaak hoog op.

"Op dit moment beschikken we nog niet over alle gegevens maar een onderzoek werd geopend en we zullen alles in het werk stellen om alle mogelijke licht op deze zaak te werpen. Als deze feiten kloppen, zullen de nodige maatregelen genomen worden. Wij zullen immers nooit ongepast gedrag tolereren binnen ons politiekorps en nog minder als de uitoefening van onze taken daardoor in gedrang gebracht wordt."