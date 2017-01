Nederlandse skiër komt om in Lech door lawine

In Oostenrijk is een 33-jarige man uit Amsterdam om het leven gekomen door een lawine.

De man was daar op wintersport en met een gids gaan skiën buiten de piste op de Trittkopf, een berg in de buurt van Lech.

Volgens een verklaring van de burgemeester van Lech veroorzaakte het stel aan het begin van de middag een lawine van 300 meter lang en 80 meter breed. Het slachtoffer kwam onder ongeveer anderhalve meter sneeuw terecht. Het slachtoffer werd door reddingswerkers al binnen 10 minuten gevonden, maar dat was te laat. Ook een reanimatie lukte niet meer.

Waarschuwing voor lawines

In veel skigebieden wordt, na veel sneeuwval, momenteel gewaarschuwd voor lawinegevaar, zo ook in Lech. Volgens de locale media zijn er in een week tijd al drie doden te betreuren door lawines in het gebied.