Onnodig reizen naar Gambia wordt ontraden

'Dit heeft gevolgen voor vluchten naar en van Gambia. Reizigers ter plaatse vliegen vervroegd naar Nederland en er worden geen nieuwe vluchten naar Gambia uitgevoerd', zo meldt reisorganisatie TUI dinsdagavond.

Kleurcode oranje: geen onnodige reizen

Het reisadvies is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangepast naar de kleurcode oranje. Er worden onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia.

Geen vakantiereizen

Dit betekent dat niet-essentiële reizen naar Gambia, zoals vakanties, worden ontraden. 'Uiteraard gaat de veiligheid van onze reizigers voor alles. Er worden extra TUIfly toestellen ingezet om reizigers ter plaatse naar Nederland te vervoeren. Deze reizigers worden door ons hierover geïnformeerd', aldus TUI.

Ook voert TUI niet langer vluchten uit naar Gambia. Reizigers met een vertrekdatum tot en met 31 januari kunnen kosteloos omboeken naar een andere bestemming of annuleren. Het contact center van TUI neemt vanzelf contact op met deze vakantiegangers.

Presidentsverkiezingen

Op 1 december 2016 vonden presidentsverkiezingen plaats. De resultaten hiervan worden aangevochten door de huidige president, Yahya Jammeh. Hij heeft de verkiezingen verloren. De politieke situatie is daarom onzeker.

Machtsoverdracht

Op 18 en 19 januari 2017 staat de machtsoverdracht van Jammeh naar de nieuwe president, Adema Barrow, gepland. Mogelijk weigert Jammeh de macht over te dragen. Dit kan leiden tot een militaire interventie van de Gemeenschap van West-Afrikaanse landen (ECOWAS).

Hierdoor is er een risico op onrust en geweld. Met name in de periode rondom 19 januari. Er is ook een risico dat het vliegveld van Banjul plotseling wordt gesloten. Reis daarom alleen naar Gambia als dat noodzakelijk is. Het telefoon- en internetverkeer kan verstoord zijn.