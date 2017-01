Centraal-Italië getroffen door nieuwe aardbevingen

Centraal-Italië is woensdagochtend rond 10.25 opgeschrikt door een aardbeving. De schok, 5.4 op de schaal van Richter, werd onder meer gevoeld in de regio's Lazio, Abruzzo en Marche, maar ook in Rome en zelfs Firenze.

Het is op dit moment nog onbekend of er door de schok, gevolgd door een sterke naschok, gewonden zijn gevallen en of er materiële schade is. Om 11.15 uur zou opnieuw een zwaardere schok met magnitude van 5.9 waargenomen zijn. In de stad Rieti zijn gebouwen en scholen uit voorzorg geëvacueerd.

Centraal-Italië kampt al een hele week met hevig winterweer. Enkele plaatsen hebben moeite inwoners van stroom te voorzien omdat de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen de elektriciteitnetwerken heeft beschadigd, aldus de bezorgde burgemeester Castelli van Ascoli.

Het epicentrum van deze nieuwe beving vond zeven kilometer ten noorden plaats van het dorp Amatrice. Deze plaats werd afgelopen zomer nog zwaar getroffen door een aardbeving. Toen kwamen 184 mensen om.

Het rommelt al de hele week in de aarde. Zo zouden er deze week al kleine bevingen zijn gevoeld in Rome.