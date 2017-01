Vermoedelijk veel doden in door lawine getroffen hotel Italië

Bij de lawine die woensdag een hotel in Midden-Italië trof, zijn vermoedelijk meerdere doden gevallen.

Het gaat om hotel Rigopiano in het dorp Farindola in de provincie Pescara. In het hotel verbleven tussen de twintig en dertig mensen. De reeks aardbevingen van woensdag bracht een lawine op gang die het hotel bedekte onder een laag van dik 10 meter sneeuw. Dat meldt onder meer de Volkskrant.

De reddingswerkers zeggen dat er in het hotel wel licht brandt, maar dat ze geen stemmen meer horen. Er zijn wel twee mensen gered. Zij bevonden zich buiten het gebouw toen de sneeuw ging schuiven en konden in een auto schuilen. Ze wisten ook nog een tekstbericht naar de hulpdiensten te sturen.

In het ondergesneeuwde hotel verbleven twintig gasten en zeven medewerkers. Onder de gasten waren ook twee kinderen van rond de vijf jaar. Voor hun levens wordt gevreesd.