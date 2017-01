Negatief reisadvies voor hoofdstad Gambia

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies uitgegeven voor de hoofdstad Banjul in Gambia. Eerder had men al code geel afgeven, maar het reisadvies is verhoogd naar code rood.

Het ministerie adviseert mensen om niet naar Banjul te reizen. Wanneer u hier al bent, is het advies om binnen te blijven. Reis alleen naar andere bestemmingen in Gambia (inclusief het vliegveld) als dat noodzakelijk is. Houd rekening met de veiligheidssituatie en volg het nieuws. De noodtoestand blijft van kracht. Het vliegveld van Banjul is open maar kan plotseling worden gesloten.

Ontwikkelingen Gambia

Op 1 december 2016 vonden in Gambia presidentsverkiezingen plaats. De zittende president, Yahya Jammeh, vecht de resultaten hiervan aan. Hij heeft de verkiezingen verloren. Dinsdag 17 januari 2017 is de noodtoestand uitgeroepen. Jammeh heeft de bevolking opgeroepen zich aan de wet te houden. Ook heeft hij het leger gevraagd de vrede en orde te bewaken. Er zijn geen specifieke maatregelen aangekondigd.

Op 18 en 19 januari 2017 zou de machtsoverdracht aan de nieuwe president moeten plaatsvinden. Jammeh weigert de macht over te dragen aan zijn opvolger. Mogelijk heeft dit een militaire interventie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse landen (ECOWAS) tot gevolg. Hierdoor kan onrust en geweld ontstaan, met name in de stad Banjul. Hier bevindt zich de zittende president.