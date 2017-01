Stroomstoring in Amsterdam heeft mogelijk derde vrouw het leven gekost

Volgens AT5 kreeg de man in de wacht gezet en kreeg te horen ‘U wordt zo snel mogelijk geholpen. U wordt zo snel mogelijk geholpen.’ De man zegt voor zijn gevoel wel 8 minuten in de wacht te hebben gestaan voor hij een centralist aan de telefoon kreeg. Hierna rukte politie, brandweer en ambulancedienst uit om de vrouw te helpen. De vrouw overleed op weg naar het ziekenhuis.

Of de vrouw het had overleefd als er geen stroomstoring was weet de man niet. Er is om 05.45 uur naar 112 gebeld en 11 minuten later rukte de hulpdiensten uit. Normaal duurt het uitvragen van en het verwerken van de melding 2,5 minuut.

De man benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om een vinger naar iemand te wijzen. ‘Ik doe mijn verhaal in de hoop dat het alarmsysteem wordt verbeterd. Zodat het in de toekomst niet meer gebeurt dat iemand met een echte noodsituatie in de wachtrij komt te staan.'