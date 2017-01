Morgen grote dag voor aankomend president Donald Trump

Alles wordt nu voorbereid voor zijn inauguratie. De laatste hekken worden nog geplaatst en er wordt een soundcheck gedaan. Ook is er veel politie op de been. Naar verwachting zullen morgen op het veld, de National Mall, zo'n 800.000 mensen de eedaflegging bijwonen. Tijdens de beëdiging zijn morgen achter de schermen zo'n 100 mensen verantwoordelijk voor de verhuizing in het Witte Huis. Als Trump na zijn inauguratie op het Witte Huis komt, heeft zo'n 90 man vast personeel er voor gezorgd dat zijn pakken in de kast hangen en alles op zijn plaatst staat.

Een Trump-fan, George Farrell uit Florida, is al bij de National Mall. Hij verheugt zich al op morgen. Tegen de NOS zegt hij: 'Mooi om hier te zijn. Trump luistert echt naar de mensen. Hij wordt een president van het volk, hij zit hier niet voor zichzelf.' Farell: 'Je verwacht het misschien niet omdat ik zwart ben, maar ik ben pro-Amerikaans en conservatief en heb dus vol overtuiging op Trump gestemd.'