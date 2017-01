'Al tien lawine-overlevenden gevonden onder verwoest hotel Italië'

In het Italiaanse hotel in Farindola zijn tien mensen levend gevonden, nadat zij waren bedolven onder een lawine.

Van de tien personen zijn er vijf al uit het puin gered. Het gaat om een jongen en zijn moeder en nog drie andere kinderen. Met de andere vijf wordt contact gehouden. Dit schrijft de NOS vrijdagavond.

De jongen en zijn moeder zijn de vrouw en 8-jarige zoon van een man die woensdagavond buiten het hotel was toen de sneeuwmassa naar beneden kwam. Hij was medicijnen gaan halen voor zijn vrouw, die hoofdpijn had.

Rond 11.00 uur kwamen de reddingswerkers voor het eerst in contact met de teruggevonden mensen. Via een gemaakt gat kon de jongen als eerste omhoog getakeld worden. De jongen en zijn moeder zijn direct naar een ziekenhuis overgebracht.

NOS-correspondent Rop Zoutberg dat de vrouw al die tijd met haar twee kinderen in een ingestorte hotelkamer gezeten. De anderen werden gevonden bij een van de keukens van het hotel. Onder tussen gaat het zoeken naar overlevenden door. Op het moment dat de lawine naar beneden kwam, waren er 30 tot 35 mensen in het hotel. Inmiddels is duidelijk geworden dat er vier mensen zijn omgekomen.