Heftige reacties op inauguratie en speech Donald Trump

Het is inmiddels een feit. Donald Trump is in Washington beëdigd tot president. Hij is 45ste president van Amerika.

Hij sprak ongeveer een miljoen toeschouwers toe. In zijn speech zei hij dat vanaf nu Amerika en het Amerikaanse volk op de eerste plaats komen. De macht wordt niet overgedragen aan de volgende administratie maar aan het volk. Trump: 'Vandaag dragen we de macht echter niet over van een administratie naar een andere, maar van Washington naar de mensen. Te lang heeft alleen een klein groepje mensen in Washington geprofiteerd.' En : '20 januari 2017 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat het volk de macht weer kreeg. Amerikanen willen goede scholen, veilige buurten en goede banen. Dit zijn normale wensen. De eed die ik afleg is een eed van steun aan alle Amerikanen.'

Negatieve en positieve reacties op speech Trump

Europese leiders hebben geschokt gereageerd op de speech van Trump en noemden deze 'nationalistisch'. Het Europese Parlementslid Guy Verhofsteadt noemde de speech 'vijandig' en zei: 'We kunnen niet wachten en hopen op Amerikaanse steun en samenwerking. Europa moet zijn eigen lot en veiligheid in eigen handen nemen.' Ook de Franse president François Hollande was scherp in zijn reactie. Hij noemde het een slecht idee om de grenzen te sluiten, ‘zoals sommigen, die vandaag hun ambtseed afleggen, ons aanraden.'

Maar er waren ook zeker positieve reacties. Zo is voormalig UKIP-leider Nigal Farage vol lof over Trump en zei onder meer: 'De Brexit is goed, maar Trump is Brexit plus,plus,plus. Eerder plaatste Trump. Eerder plaatste Trump een foto met Farage op Twitter waarbij hij schreef dat Farage een goede Britse ambassadeur in de Verenigde Staten zou zijn en dat veel mensen hem graag op die positie zouden zien.

Ook Geert Wilders is positief over Trump. Hij feliciteerde de nieuwe president en twitterde: 'Ook in Nederland moet de macht terug naar de mensen in het land.Het Nederlandse volk weer aan de macht!'

Protesten

In Amerika was er niet alleen vreedzaam protest. En na de inauguratie bleef de sfeer in sommige straten van Washington grimmig. Volgens The Washington Post waren er veel anarchistische demonstranten op de been. Zaterdag doen naar verwachting honderdduizenden mensen mee aan de grootste protestmars: The Women's March on Washington.