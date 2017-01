Grote massa's op de been in de VS bij demonstraties tegen Trump

In Washington zijn er heel veel mensen op de been gekomen voor een anti-Trump demonstratie.

Ook in andere Amerikaanse steden gingen veel mensen de straat op. De Amerikaanse media lieten uitgebreid beelden zien van de grote massa's mensen in steden als Boston, Chicago, New York en Washington. Maar ook in steden als Parijs, Berlijn en zelfs Amsterdam werd gedemonstreerd.

Het centrum van de demonstraties lag toch wel in Washington, waar de mars voor vrouwen, de Women's March, werd gehouden. Veel mannen deden hieraan mee.Het massale protest is in eerste instantie gericht tegen de vrouwonvriendelijkheid van Trump.