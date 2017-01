Vrouw (41) gewond bij steekpartij Rotterdam

Bij een steekpartij bij een woning aan de Zaagmolenstraat raakte zondag even na middernacht een 41-jarige Rotterdamse gewond. Zij werd in haar zij gestoken en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Rond 00.15 uur kreeg de politie een melding van een conflict dat speelde voor de deur van de woning. Daarbij zouden twee mannen gezien zijn met een mes. Toen de politie toegesneld was, waren de verdachten al weg. In de woning troffen agenten wel een 41-jarige vrouw die verwond was aan haar zij. Ze was aanspreekbaar. De ambulance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte direct een onderzoek in de omgeving. Dat leidde nog niet naar de verdachten. De politie zet het onderzoek voort.