Britse regering veegde mislukte lancering van raket onder het tapijt

De ongeladen Trident raket werd vanaf een onderzeeër afgevuurd voor de kust van Florida. Door een ernstig defect week de raket van de geplande route af.

Het incident kwam erg ongelegen omdat enkele weken later het Lagerhuis moest stemmen over het verlengen van het Trident-programma. Op het hoogste niveau van de regering en de legertop brak er grote paniek uit nadat de eerste test in vier jaar mislukt was. ‘Ze wisten donders goed hoezeer dit de geloofwaardigheid van het kernprogramma zou aantasten als dit publiek gemaakt zou worden’, aldus de bron van de Times.

Premier Theresa May repte met geen woord over de mislukte lancering tijdens het debat over de verlenging van het Trident-programma. Na stemming was een meerderheid voor de verlening en de aanschaf van vier Trident-onderzeeërs. Hiermee is een bedrag van 40 miljoen pond gemoeid.