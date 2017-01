20-jarige man van Goudse Top60 aangehouden na poging doodslag

De politie kreeg zaterdag 21 januari de melding van een voetganger die omstreeks 10.30 uur op het zebrapad op de Fluwelensingel moest wegspringen voor een auto die door het rood had gereden. De 45-jarige Gouwenaar zag de auto met hoge snelheid aankomen rijden terwijl hij nog midden op het zebrapad liep. De Gouwenaar duwde zijn 11-jarige zoon weg om een aanrijding te voorkomen en sprong zelf daarbij ook weg. De bestuurder reed met dezelfde snelheid door. De Gouwenaar belde hevig geschrokken naar de politiemeldkamer en gaf het kentekennummer van de auto door. Hij merkte daarbij op dat de auto schade had aan onder meer banden.

Rijden op velgen

Agenten sloegen hierna aan op het voertuig want, kort voor de bijna aanrijding, om 10.15 uur, was een 20-jarige man slapend in een beschadigde auto op de Middenmolenlaan aangetroffen. Meerdere getuigen hadden bij de politie ’s morgens gemeld dat een auto op een parkeerterrein op het Motetplein aan het slippen was in cirkels. De auto had lekke banden, een kapot achterlicht en kapotte bumper. Aan de hand van de informatie van de getuigen wisten agenten uiteindelijk de bestuurder en de auto te traceren op de Middenmolenlaan. De man rook naar alcohol en kreeg een rijverbod opgelegd. Ook bleek dat de auto niet verzekerd was en is deze Top60 verdachte niet in het bezit van een rijbewijs. Agenten wezen de man erop dat hij strafbaar zou zijn als hij weer met zijn auto zou gaan rijden.

Gevaarlijk rijgedrag

Na het voorval op de Fluwelensingel kwamen er meerdere meldingen binnen via 112 over het gevaarlijke rijgedrag van de automobilist waarbij de locaties werden meegegeven. Agenten wisten de man om 10.45 uur op het Elburgplein aan te houden. De verdachte zit nog vast. De politie doet verder onderzoek en maakt proces-verbaal op van de poging doodslag. In het dossier worden ook de verkeersovertredingen meegenomen die hij beging ondanks de waarschuwing van de politie. De auto is in beslaggenomen voor het onderzoek.