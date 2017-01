Acteur op filmset doodgeschoten tijdens videoclip voor hiphopband

In de Australische stad Brisbane is op een filmset een acteur doodgeschoten.

Het incident vond plaats in een populaire bar waar een schietscène voor een clip van een hiphopband werd opgenomen, zo meldt de Australische krant Courier Mail . De acteur werd in zijn borst geraakt. Reanimatie mocht niet baten en de acteur overleed ter plekke. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat het om een ongeluk gaat.

Het is nog onbekend wie het dodelijke slachtoffer is. Volgens de krant is het geen stuntman, maar een acteur. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de herkomst van het vuurwapen en de munitie.