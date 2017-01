'Terroristen Brussel hadden aanslagen liever elders gepleegd'

Bronnen rond het onderzoek hebben aan het Franse persbureau AFP gemeld dat de terroristen het ook voorzien hadden op Joden. Dit schrijft onder meer de Belgische krant De Morgen dinsdag. Uit het onderzoek geleid door België komt onder meer naar voren dat de aanslag op vliegveld Zaventem vermoedelijk gericht was tegen reizigers bij een incheckbalie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta. Mogelijk waren ook incheckbalies voor vluchten naar Israël en Rusland doelwit. Het lijkt erop dat de terroristen het ook voorzien hadden op mensen met Israël als reisbestemming. Op bewakingsbeelden van het vliegveld is te zien dat één van de terroristen achter ultraorthodoxe joden aanging op het vliegveld, slechts enkele momenten voor de explosie.

Volgens de Franse krant La Libre Belgique waren de aanslagen 'duidelijk geïmproviseerd'. De terroristen die in Brussel in totaal 32 mensen doodden, voelden zich in het nauw gedreven. Eén van de onderzoekers tegen AFP: 'Wat in elk geval heel, heel duidelijk is, is dat ze in actie zijn gekomen terwijl ze dat helemaal niet van plan waren. Ze zaten in het nauw, werden gezocht, en hebben duidelijk hun aanslag geïmproviseerd.'

Verder zou ook België niet de eerste keuze van de terroristen zijn geweest. Op een laptop zou een bericht zijn gevonden waarin de terroristen zich excuseren voor het feit dat ze niet weer een aanslag in Frankrijk konden beramen.

In totaal kwamen bij de aanslagen op de luchthaven en de metro 32 mensen van zeker 16 verschillende nationaliteiten om. Er vielen ook zo'n 400 gewonden.