Reddingshelikopter neergestort in Italië

Tijdens het vervoeren van een gewonde is in het midden van Italië een reddingshelikopter neergestort met aan boord zes personen. Dit meldt de Corriere della Sera

De helikopter was onderweg met een gewonde vanuit het ski-gebied bij Campo Felice. Het toestel stortte neer op 1600 meter op 14 km van de snelweg 696 bij nell'aquilano. Het wrak ligt halverwege een steile berg, wat de reddingsoperatie bemoeilijkt.

In het gebied was op het moment van de crash slecht zicht en stond er een hard wind. Mogelijk heeft dit bijgedragen aan het ongeval. Het is nog niet bekend of er overlevenden zijn.