Man door tijger gegrepen in Chinese dierentuin

In een Chinese direntuin is zondag een bezoeker overleden nadat hij was gepakt door een tijger.

Dit meldt de nieuwswebsite South China Morning Post . Het slachtoffer is een jonge man. Hij werd gegrepen door de tijger en meegesleurd naar een plek onder de bomen. Door nog onbekende oorzaak was de man in het omheinde buitenverblijf van de dierentuin in Ningbo terechtgekomen.

Het waren andere bezoekers van de dierentuin die 's middags alarm sloegen dat een tijger een toerist had gegrepen. Het duurde wel een uur voordat de gealarmeerde verzorgers de tijger weg konden jagen met vuurwerk. Ooggetuigen konden zien hoe het dier zijn tanden in het slachtoffer zette. De jongeman overleed later in het ziekenhuis. De tijger is naderhand afgemaakt. Het is niet voor het eerst dat er in een Chinese dierentuin een bezoeker om het leven komt door een aanval van een tijger.