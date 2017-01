Duitse vader vindt zes dode tieners in tuinhuis

In het Duitse plaatsje Arnstein, bij Würzburg in de deelstaat Beiern, zijn zondag in een tuinhuis zes dode tieners gevonden.

Het gaat om jongens en meisjes van 18 en 19 jaar oud. Ze hadden zaterdagavond en vannacht een feest in het tuinhuis, georganiseerd door de zoon en de dochter van de eigenaar van het tuinhuis. Duitse media laten weten dat het de eigenaar van het afgelegen tuinhuis was die de vreselijke ontdekking deed. Hij is de vader van twee van de tieners en was laat in de ochtend een kijkje gaan nemen. Hij maakte zich ongerust omdat hij nog niets van zijn kinderen had gehoord. Na de vondst van de zes belde hij onmiddellijk de hulpdiensten, maar die konden niets meer doen.

de poltie is een onderzoek gestart. Er zouden geen sporen van geweld zijn gevonden. Mogelijk zijn de tieners omgekomen door een koolmonoxidevergiftiging door een defecte kachel. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.