AzG luidt noodklok over humanitaire situatie Taiz, Jemen

De zorg in de stad Taiz in het zuidwesten van Jemen is bijna compleet ingestort. In een nieuw rapport beschrijft Artsen zonder Grenzen de directe en indirecte impact van het aanhoudende oorlogsgeweld op de bevolking van Taiz. 'De wanhopige situatie in de stad is illustratief voor die in het hele land,' zegt noodhulpmanager Karline Kleijer.

Het gouvernement Taiz is een van de zwaarst getroffen gebieden sinds het conflict in Jemen uitbrak in maart 2015. De stad Taiz is verdeeld door frontlinies en de bevolking leeft in angst. 'De strijdende partijen laten regelmatig een gebrek aan respect zien voor de bescherming van burgers, medische voorzieningen, medisch personeel en patiënten,' stelt Kleijer. 'Onze patiënten aan beide kanten van de frontlinie vertellen dat zij gewond raken door luchtaanvallen, landmijnen en scherpschutters.'



De mensen in de stad hebben dringend meer medische hulp nodig. Maar medische voorzieningen worden direct getroffen door het geweld: ziekenhuizen zijn geraakt door geweer- en mortiervuur, een kliniek van Artsen zonder Grenzen is gebombardeerd, ambulances zijn beschoten en gekaapt. Ook medisch personeel is beschoten, bedreigd, vastgehouden en gedwongen te werken terwijl ze onder schot worden gehouden. Geen van de vijf openbare ziekenhuizen in Taiz zijn nog volledig functioneel. Eén moest haar deuren zelfs helemaal sluiten. Van de 31 privéziekenhuizen in het gebied zijn er nog maar 16 open. De zorg die er geboden wordt, is echter beperkt.



Door de verwoesting van ziekenhuizen en een gebrek aan personeel en medische voorraden is de gezondheidszorg in Taiz vrijwel volledig ingestort. De toegang tot levensreddende hulp is ernstig beperkt. Gratis zorg is sowieso schaars, terwijl privézorg erg duur is. Mensen stellen het zoeken van hulp daardoor vaak uit tot het laatste moment, als het al te laat kan zijn.



Het kreupele zorgsysteem en de verschrikkelijke leefomstandigheden hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid van de bevolking, vooral voor kwetsbare mensen als zwangere vrouwen, pasgeboren baby's en jonge kinderen. Deze omstandigheden zijn niet voorbehouden aan Taiz. In de tien gouvernementen in Jemen waar Artsen zonder Grenzen werkt, zien medische teams dezelfde problemen. De bevolking lijdt onder de directe en indirecte gevolgen van de dodelijke en destructieve oorlog. De humanitaire en medische hulp schiet bovendien tekort.



Artsen zonder Grenzen roept daarom alle strijdende partijen op om toegang tot medische zorg mogelijk te maken. Ook roept de noodhulporganisatie andere hulporganisaties en donorlanden op hun hulp aan de mensen in Jemen op te schalen.



Artsen zonder Grenzen geeft medische hulp in en rond de stad Taiz. Sinds het conflict uitbrak behandelde de medische noodhulporganisatie er meer dan 10.700 oorlogsgewonden. In haar moeder-en-kindziekenhuis hielp zij in 2016 bij 5.300 bevallingen en nam zij ruim 2.500 ondervoede kinderen op.