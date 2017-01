Trump stuurt minister van Justitie naar huis na kritiek op inreisverbod

Yates had de juristen van haar ministerie opgedragen om Trumps inreisverbod voor vluchtelingen niet te verdedigen in de rechtbank.

Yates was waarnemend minister van Justitie sinds haar voorganger Loretta Lynch de post verliet. Ze zou aanblijven in afwachting van de goedkeuring van de Senaat voor Trumps eigen kandidaat voor de ministerspost, senator Jeff Sessions. "Op dit moment ben ik er niet van overtuigd dat het verdedigen van het decreet aansluit bij die verantwoordelijkheden, noch ben ik ervan overtuigd dat het decreet wettig is", schreef ze.