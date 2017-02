President Donald Trump gooit hoorn op de haak tijdens gesprek met minister-president van Australië Malcolm Turnbull

In het gesprek dat Trump met Turnbull had liepen de gemoederen hoog op toen het ging over het vluchtelingenakkoord. Op een bepaald moment zou de Republikein tegen Turnbull hebben gezegd dat hij met vier andere wereldleiders had gesproken die dag, onder wie Vladimir Poetin, en dat dit „veruit het slechtste gesprek” was waarna Trump de verbinding verbrak.