Europees Parlement wil uitvaarverbod voor illegale vissers

De nieuwe visserijwet is hard nodig, vindt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). “Monsterachtig grote boten uit Europa plunderen wereldwijd de oceanen, alsmaar opzoek naar meer vis. Nederland loopt voorop bij deze plundering van de wereldwijde oceanen,” zegt Hazekamp.

“De grootste monsterboot van de Europese vissersvloot - de Annelies Ilena - is van een Nederlands bedrijf en vaart onder Nederlandse vlag. ‘Ship from Hell’ wordt het 144-meter-lange schip genoemd in Mauritanië, waar het lange tijd op grote schaal viste. Het schip kan in een maand evenveel vis vangen als zevenduizend traditionele Afrikaanse vissers in een heel jaar, zo berekende The Ecologist. Dat soort praktijken moeten stoppen,” vindt de Europarlementariër.

Het voorstel van het Europees Parlement, waaraan Hazekamp meewerkte, maakt het moeilijker voor Europese industrievissers om vergunningen te krijgen voor visserij buiten Europa. Europese vissers mogen alleen nog in andere wateren vissen als er wetenschappelijk bewijs is dat er geen sprake is van overbevissing en als ze in het voorafgaande jaar geen overtredingen hebben begaan. Daarnaast moeten visserijcontracten, die Europese visbedrijven sluiten met landen buiten Europa, openbaar worden gemaakt.

“De Partij voor de Dieren streeft ernaar om alle wurgcontracten tussen Europese industrievissers en ontwikkelingslanden van tafel te krijgen en monsterboten die de oceanen plunderen voorgoed aan de ketting te leggen. Zover is het nog niet, maar deze nieuwe wet voor externe vissersvloot is een grote stap vooruit,” aldus Hazekamp.