Voor 1,5 miljoen dollar veilig voor kernoorlog in Amerikaanse luxebunker

Voor de allerrijksten is er in de Amerikaanse staat Kansas een voormalige raketlanceerbunker omgebouwd tot een veilig heenkomen.

Ontwikkelaar en eigenaar van de luxebunker is Larry Hall die de oude raketlanceerbunker, die bestaat uit twee lanceersilo's die in 1960 werd gebouwd, een paar geleden voor slechts 300.000 dollar kocht om deze te laten ombouwen naar zoals hij het noemt de 'Survival Condo'.

Kernoorlog

In het geval er zich een noodsituatie voordoet zoals een kernoorlog, natuurramp of een andere grote calamiteit waarbij het normale leven boven de grond niet meer mogelijk is, dan is de Survival Condo de aangewezen plek voor een aantal van de allerrijksten die een appartement in de overlevingsbunker hebben gekocht. In 2013 startte de ombouw van de tweede lanceersilo tot overlevingsbunker.

Luxe

Een lanceersilo telt 14 verdiepingen met daarin aparte ruimtes die volledig en luxe zijn ingericht met de meest moderne elektronische apparatuur en accommodaties. Bovendien zijn de luxe-schuilplaatsen geheel zelfvoorzienend en moet je het minimaal 5 jaar kunnen uithouden onder de grond. Een appartement kost per verdieping 3 miljoen dollar, voor een halve verdieping betaal je de helft dus 1,5 miljoen dollar.

3 meter dik beton

Deze muren van het complex zijn één van de sterkste door mensenhanden gemaakte bouwwerken die ooit zijn gemaakt; een nucleaire geharde bunker met muren met een dikte van 3 meter gemaakt van epoxy verhard beton die zijn ontworpen om een nucleaire explosie te weerstaan.

Geheime locatie

De luxebunker is op een geheime locatie in Kansas gelegen en de woonruimten en voorzieningen zijn van alle gemakken voorzien zodat je denkt dat je in een luxeresort bent. Zo zijn is er een groot zwembad, een spa, bioscoop, lounge, indoor schietbaan, medische faciliteit en klimwand.

Hond

Voor de honden is er zelf een heus ondergronds park aangelegd waar ze naar hartelust kunnen snuffelen en spelen. Om het idee te hebben dat je in het appartement door de ramen naar buiten kan kijken, zijn er grote lcd schermen geplaatst waarop tal van uitzichten naar eigen wens zijn te projecteren.