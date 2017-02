Militair aangevallen door man met kapmessen bij Louvre in Parijs

In Parijs heeft een man vrijdagochtend een militair aangevallen die bij het Louvre-museum stond. Volgens de Franse politie was de man gewapend met kapmessen en riep 'Allahu akbar'.

De soldaat schoot vijf keer op de man om het uit te schakelen. De aanvaller raakte zwaargewond. De militair liep slechts lichte verwondingen op.

De politie vermoedt dat de man alleen handelde. Bij het Louvre werd wel een tweede persoon aangehouden, maar die lijkt niets met de aanval te maken te hebben.

De aanvaller had een tas bij zich, maar daar werden geen explosieven in aangetroffen. De identiteit van de man is nog niet bekend.