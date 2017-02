Rechter schort inreisverbod VS tijdelijk op, KLM neemt iedereen weer mee naar VS

Het decreet, dat vorige week door Trump werd ingesteld, moet mensen uit zeven verschillende moslimlanden weren uit de VS. De opschorting geldt voor het hele land en kan per direct ingaan. Dit meldt onder meerde NOS zaterdag. De staat Washington waarvan Seattle de grootste stad is, had de zaak tegen de omstreden maatregel van president Trump, aangespannen. De openbare aanklager stelt dat inwoners van de staat schade lijden door het inreisverbod.

Regering in hoger beroep

Het Witte Huis is woedend over de uitspraak. De regering gaat in hoger beroep. De advocaten van de Amerikaanse regering wezen de rechtbank erop, dat de staten niet bevoegd zijn om de maatregel aan te vechten. Volgens hen geeft het Congres de president de ruimte om besluiten te nemen over de nationale veiligheid en over het toelaten van immigranten. De rechter oordeelde anders.

Geldig visum

NOS-correspondent Arjen van der Horst: "De afgelopen dagen zijn volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie tussen de 60.000 en 100.000 reizigers met geldige visa tegengehouden.' Nu verandert dat. Van der Horst: 'De immigratiedienst heeft meteen een nieuwe instructie gestuurd naar alle luchtvaartmaatschappijen met als boodschap: iedereen met een geldig visum mag weer het land binnenkomen. Dus jullie mogen die gewoon vervoeren.'

KLM

KLM neemt tot nader order iedereen weer meer op de vluchten naar de Verenigde Staten. De luchtvaarmaatschappij meldt op de website: 'Als gevolg van het feit dat een federale rechtbank in de Verenigde Staten het inreisverbod tijdelijk heeft stopgezet, is KLM verheugd dat de immigratiedienst heeft laten weten dat passagiers met een paspoort uit Syrië, Iran, Irak, Somalië, Sudan, Libië en Jemen, weer naar de Verenigde Staten kunnen reizen.'