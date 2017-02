Vermiste Nederlander (62) in Colombia gevonden

De man belde donderdagavond naar een de lokale autoriteiten dat hij tijdens een wandeling door de bergen was verdwaald en een wond aan zijn been had. Dit meldt een Colombiaanse radiozender. De hulpdiensten konden hem na zijn telefoontje niet meer bereiken en begonnen een grote zoekactie. Ze zoeken bij een berg bij het stadje Ville de Leyva.

Het is moeilijk zoeken, want de man is verdwenen in een dicht begroeid gebied en op een hoogte van ongeveer 2500 meter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vermissing nog niet bevestigen.