Colombiaanse tiener (17) verdacht van ruim 30 huurmoorden

De jongen zou de moorden sinds zijn twaalfde hebben gepleegd. De jongen staat in het criminele circuit bekend als Frijolito (Boontje) en werd al enige tijd gezocht. Dit heeft generaal Hugo Casas, hoofd van de politie in de stad Cali, laten weten. Dit meldt onder meer de NOS op basis van berichtgeving in de Colombiaanse media.

De jongen zou niet alleen moorden hebben gepleegd, maar ook mensen hebben afgeperst, ontvoerd en beroofd. Hij werd afgelopen week in de stad Cali opgepakt na een zoektocht van vier maanden. Volgens de media zijn zeker twee moorden te bewijzen. Die zijn gepleegd in september in een winkelcentrum en vastgelegd door bewakingscamera's. Juist door deze moorden kwam justitie Frijolito op het spoor. Vanwege de strenge privacyregels voor minderjarigen in Colombia, is de identiteit van de jongen niet bekendgemaakt. De autoriteiten noemen hem bij zijn bijnaam "Frijolito" .