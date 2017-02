Vrouw geeft biggetje de borst op tv

In Peru werd de lokale bevolking van San Juan de Lurigancho in Lima na hevige regenval en overstromingen geïnterviewd door América Televisión.

Overstroming

De vrouwelijke reporter vroeg een boerin met welke problemen ze te kampen hadden nadat vanwege de hevige regenval de rivier Huaycoloro buiten zijn oevers was getreden en een groot stuk landbouwgrond waar normaal vee werd gehouden was overstroomd.

Varkenshouder

De geëvacueerde boerin vertelde dat zij varkens hielden die werden verkocht aan slagers voor het vlees. De vrouw had ook een klein biggetje bij zich dat zij in een kartonnen doos had gestopt. tijdens het interview haalde ze het biggetje uit de doos en nam het op haar arm.

Blote borst

Plotseling tilde zij haar trui omhoog en hield ze het biggetje tegen haar blote rechterborst. De cameraman draaide vervolgens zijn camera snel van de vrouw weg. De beelden waren echter al live uitgezonden.