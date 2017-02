Zes hulpverleners Rode Kruis in Afghanistan doodgeschoten

'Dat gebeurde in de Afghaanse provincie Jowzjan toen het team onderweg was om hulpgoederen af te leveren en werd aangevallen door onbekende gewapende mannen', aldus het Rode Kruis.

Het gaat om medewerkers van het Internationale Rode Kruis (ICRC). Het Rode Kruis is diep geschokt door deze brute aanval op de dappere hulpverleners en leeft mee met hun familie en nabestaanden.

'Dit is een verachtelijke daad. Niets kan de moord op onze collega's en goede vrienden rechtvaardigen,' zegt het hoofd van de Internationale Rode Kruisdelegatie in Afghanistan, Monica Zanarelli. 'Op dit punt is het te voorbarig voor ons om de impact van dit verschrikkelijke incident op onze operaties in Afghanistan te bepalen. We willen elkaar als team ondersteunen bij het verwerken van deze onbegrijpelijke daad en het vinden van onze twee vermiste collega's,' zegt Zanarelli.

'Lijkt op een opzettelijke aanval op ons personeel'

De voorzitter van het Internationale Rode Kruis Peter Maurer over de aanval: 'Wij veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen wat lijkt op een opzettelijke aanval op ons personeel. Dit is een enorme tragedie. We zijn in shock. Deze medewerkers doen gewoon hun werk en proberen onbaatzuchtig anderen te helpen. Onze gedachten zijn bij de families en geliefden van onze collega’s die zijn gedood en worden vermist.'

Het team was onderweg naar een gebied ten zuiden van de stad Shibergan in de provincie Jowzjan om hulpgoederen af te leveren en bestond uit drie chauffeurs en vijf hulpverleners. Dit konvooi werd onderweg aangevallen door onbekende gewapende mannen. Het is nog niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd of waarom.

Humanitair oorlogsrecht

Een aanval op hulpverleners is in strijd met het humanitair oorlogsrecht (HOR). Het HOR beschermt iedereen die niet deelneemt aan de strijd, zoals hulpverleners, burgers en medisch personeel. Strijdende partijen mogen deze personen niet rechtstreeks aanvallen.

Het Rode Kruis in Afghanistan helpt mensen die lijden onder de gevolgen van het jarenlange conflict in dat land. In 2016 werd de hulpverlening al bemoeilijkt wegens toenemend geweld, groeiende onzekerheid en slechte toegankelijkheid van sommige gebieden. Om medeleven te tonen hangt het Nederlandse Rode Kruis de vlag half stok.