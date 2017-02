Koorddansers bekende Wallenda-familie gewond na val van 8 meter

Bij een piramide-act in de Amerikaanse stad Sarasota zijn vijf koorddansers ernstig gewond geraakt. Het gaat om vijf koorddansers van de bekende Wallenda-familie die aan het oefenen waren voor een piramide met acht personen.

De vijf waren samen met drie andere collega's op 8 meter hoogte aan het trainen voor de show van vrijdag toen het misging. Een van de koorddansers verloor op het koord z'n evenwicht waardoor de hele menselijke piramide uit elkaar viel.

Onder hen is de beroemde koorddanser Nik Wallenda, vooral bekend door zijn wandelingen over de Grand Canyon of Niagara-watervallen. Hij kwam met de schrik vrij. Drie acrobaten liggen op de intensive care, maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Volgens de circusdirecteur Pedro Reis van Circus Sarasota valt het ongeluk niet te wijten aan het materieel, maar aan een evenwicht verliest van een van de koorddansers.